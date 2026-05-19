الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور في بيت لحم

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الأناضول



حطم مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، عددا من شواهد القبور في مقبرة الرشايدة جنوب شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية (غير حكومية)، في بيان، إن مستوطنين أقدموا صباح اليوم على تحطيم عدد من شواهد القبور داخل مقبرة الرشايدة، في اعتداء طال أجزاء من القبور وأثار حالة من الاستياء بين المواطنين بالمنطقة.

وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكا خطيرا للمقدسات واعتداء على حرمة المقابر"، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات خلال الاعتداء.

ويأتي ذلك في إطار اعتداءات متصاعدة ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، تنفيذهم خلال أبريل/ نيسان الماضي نحو 1637 اعتداء.

ويترافق ذلك مع تصعيد متواصل من الجيش الإسرائيلي في الضفة، بما يشمل القتل والاعتقالات وتنفيذ عمليات اقتحام للمدن والبلدات يتخللها دهم للمنازل وتخريب للممتلكات، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​