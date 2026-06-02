الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الثلاثاء، مركبتين فلسطينيتين وخطّوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية "أم صفا" شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى وسط القرية بعد منتصف الليل، وأضرمت النار في مركبتين تعودان لمواطنين فلسطينيين، ما أدى إلى احتراقهما وإلحاق أضرار مادية بهما.

وأضافت المصادر أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على عدد من جدران المنازل والأبواب في القرية قبل انسحابهم من المكان.

وتتعرض قرية "أم صفا" بشكل متكرر لهجمات ينفذها مستوطنون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة، وفق المصادر ذاتها.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق منازل ومركبات وممتلكات فلسطينية، والاعتداء على السكان، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين.

وأسفر هذا التصعيد، عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.​​​​​​​