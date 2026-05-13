الضفة.. قوات إسرائيلية تقتحم مدرستين وتنزل العلم الفلسطيني

جنين / قيس أبو سمرة / الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مدرستين في بلدة "سيلة الظهر" شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأنزلت العلم الفلسطيني من إحداهما، وفق مصادر محلية.

وذكر شهود عيان للأناضول أن قوة راجلة من الجيش اقتحمت مدرسة الذكور الأساسية في "سيلة الظهر" الواقعة جنوبي مدينة جنين، وأنزلت العلم الفلسطيني من على ساريتها.

وأوضحوا أن قوة أخرى اقتحمت المدرسة الثانوية في البلدة ذاتها، قبل أن تنسحب لاحقا، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات.

وأظهر مقطع متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، اقتحام عدد من الجنود بوابة المدرسة وصعودهم إلى طوابقها العلوية.

والأسبوع الماضي، اقتحم مستوطن إسرائيلي المدرسة الأساسية في البلدة، ولاحق طلبة داخلها مشهرا سلاحه، في حادثة وثقها ناشطون عبر تسجيلات مصورة.

​​​​​​​ومنذ 2023، عادت عائلات من المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي "برقة" و"سيلة الظهر" بعد أن أخليت من المستوطنين عام 2005.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.