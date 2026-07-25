الضفة.. فصائل نابلس تدعو إلى الاستنفار لمواجهة هجمات المستوطنين بعد دعوات مستوطنين لشن هجمات بالضفة مساء السبت..

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

دعت القوى والفصائل السياسية في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، مساء السبت، الفلسطينيين إلى الاستنفار للدفاع عن بلداتهم وقراهم وأراضيهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، عقب تداول مستوطنين إسرائيليين دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشن هجمات في الضفة الغربية مساء السبت.

وقالت اللجنة، التي تضم مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، إنه "في ظل الدعوات المتواصلة التي تحرّض على ارتكاب المزيد من الاعتداءات، وإغلاق الطرق، واستهداف أبناء شعبنا، فإن لجنة التنسيق الفصائلي تهيب بأبناء شعبنا، وبكافة الأطر والكوادر التنظيمية على مستوى جميع الفصائل، رفع مستوى الجاهزية".

وأضافت: "وندعو إلى تفعيل لجان الحراسة ولجان الطوارئ في جميع المواقع، وتعزيز الوحدة الميدانية دفاعًا عن شعبنا وممتلكاته وحقه التاريخي في أرض الوطن".

وأكدت اللجنة أن "وحدة الموقف والتكاتف المجتمعي يشكلان الركيزة الأساسية لتعزيز الصمود والثبات في مواجهة هذه التحديات".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تجمعات لمستوطنين بمحاذاة مستوطنات وبؤر استيطانية، وسط مخاوف من اعتزامهم تنفيذ هجمات على الفلسطينيين.

وفي السياق، عاود مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، اقتحام بلدة تل التابعة لمحافظة نابلس، لليوم الثاني على التوالي، حيث نصبوا غرفة متنقلة وشرعوا في تجريف أراضٍ، غداة اقتحام أعقبته أحداث دامية أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين.

ويأتي تجدد الاقتحام في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في البلدة ومناطق أخرى من الضفة الغربية، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية، عقب إعلانه الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

وكانت الاعتداءات في محافظة نابلس قد بدأت، الجمعة، بهجوم صباحي شنه مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، على بلدة تل، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين.

وقُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وعقب تلك الأحداث، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 87 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 1182 فلسطينيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها.