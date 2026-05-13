الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة دورا ويعتقل عشرات الفلسطينيين

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عشرات الفلسطينيين وأخضعهم لتحقيقات ميدانية خلال اقتحام بلدة دورا جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول أن قوات من الجيش اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت منازل فلسطينيين وفتشتها وخربت محتوياتها.

وأضافوا أن القوات اعتقلت المحامي معتز أبو عرقوب، واحتجزت أكثر من 21 فلسطينيا، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية امتدت ساعات، داخل منازل حوّلتها إلى مراكز توقيف، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

وأشار الشهود إلى أن القوات أطلقت خلال انسحابها من البلدة، قنابل صوت وغاز مسيل للدموع تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عمليات دهم للمنازل وتحويل أحدها إلى موقع احتجاز، بينما أظهر مقطع آخر الإفراج عن المحتجزين بعد خضوعهم للاستجواب.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

