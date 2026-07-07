الضفة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا بينهم فتاة خلال اقتحامات

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم فتاة، خلال حملة اقتحامات نفذها في مدن مختلفة شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل.

وفي نابلس، قالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية نحوها، فيما تواصل اقتحامها حتى الساعة 6:33 (ت.غ).

وأفادت المصادر بأن القوات داهمت عدة منازل في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني، وسط انتشار لآلياتها وجنودها.

وفي بلدة مادما جنوبي نابلس، أوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة، تخللها تنفيذ تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين.

وأضافت أن القوات داهمت عشرات المنازل في البلدة واعتقلت 14 فلسطينيا على الأقل، فيما واصلت اقتحام البلدة حتى الساعة.

وفي مدينة سلفيت، اعتقلت القوات الإسرائيلية شخصين بينهما رئيس نقابات العمال في المحافظة محمود البر، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، بحسب مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن القوات داهمت عددا من منازل الفلسطينيين في المدينة وفتشتها، فيما تضررت مركبة بعد اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بها قبل انسحاب القوات.

وامتدت حملة الاعتقالات إلى جنين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم فتاة، خلال اقتحامها المدينة وسكنات النازحين في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بناية سكنية قرب "دوار الشهيد يحيى عياش" وسط المدينة، واقتحمت حي الألمانية.

وبوتيرة شبه يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتخللها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ومداهمات لمنازل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1179 فلسطينياً وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا، وفق معطيات رسمية.