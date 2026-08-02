الضفة.. الجيش الإسرائيلي يصادر نسخًا من صحيفة فلسطينية حكومية

رام الله/ لبابة ذوقان/الأناضول

استولت القوات الإسرائيلية، الأحد، على نسخ من صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية الحكومية، بعد اعتراض مركبة كانت تنقلها إلى محافظتي طولكرم وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب صحيفة "الحياة الجديدة" في طولكرم، مراد ياسين، في تصريح للأناضول، إن قوات الجيش الإسرائيلي أوقفت مركبة توزيع الصحف صباح الأحد في أثناء توجهها شمالا، وأخضعتها للتفتيش على أربعة حواجز عسكرية، كان آخرها حاجزا عسكريا أقيم على شارع الأحراش المقابل لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأضاف أن الجنود صادروا رزم الصحف المخصصة لمحافظة جنين، إلى جانب جزء من الكمية المخصصة لمحافظة طولكرم، بعد تفتيش المركبة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها القوات الإسرائيلية نسخا من صحيفة "الحياة الجديدة" في أثناء نقلها إلى المحافظتين.

وتنتشر مئات الحواجز الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات مشددة عليها، ما يتسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين يوميًا.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من ألف و182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.

