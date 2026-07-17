الضفة.. اعتداءات للمستوطنين واقتحامات إسرائيلية في 4 محافظات

حسني نديم/ الأناضول

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، فلسطينيين ومتضامنين أجانب وأشعلوا النيران في أراض زراعية بمناطق في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات وقرى في 4 محافظات.

وتأتي هذه الاعتداءات، بحسب مصادر محلية وشهود عيان للأناضول، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين وعمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ففي منطقة وادي الحج عيسى، بين قرية جوريش وبلدة عقربا جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة، اعتدى مستوطنون على فلسطينيين ومتضامنين أجانب.

وفي بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، تجول مستوطن بصورة استفزازية في المنطقة الشرقية، فيما أقام الجيش الإسرائيلي حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة بيتا جنوب المدينة، واقتحم قرية اللبن الشرقية في الجهة ذاتها.

وفي محافظة رام الله والبيرة (وسط)، هاجم مستوطنون فتاة فلسطينية كانت ترعى الأغنام عند أطراف قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله، قبل أن يتصدى لهم عشرات الشبان ويجبروهم على الانسحاب.

كما أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأشعل آخرون النيران في أراض زراعية غربي بلدة سنجل، شمال المدينة.

وفي محافظة قلقيلية (شمال)، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة جيوس شمال شرق مدينة قلقيلية، وأطلق قنابل صوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، قبل أن يقتحم بلدة عزون شرق المدينة.

وفي محافظة بيت لحم (جنوب)، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق، دون ورود أنباء عن تنفيذ اعتقالات أو مداهمات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألفا.