عادة ما تهدم إسرائيل منازل فلسطينية بحجة أنها شُيدت على أراض ضمن المنطقة "ج"..

الضفة.. إسرائيل تهدم 7 بنايات في قرية غرب جنين وتخطر بهدم أخرى عادة ما تهدم إسرائيل منازل فلسطينية بحجة أنها شُيدت على أراض ضمن المنطقة "ج"..

​​​​​​​رام الله / الأناضول



هدمت قوات إسرائيلية، الأحد، 7 بنايات فلسطينية في قرية برطعة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحجة "عدم الترخيص".

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوات إسرائيلية ترافقها جرافات اقتحمت البلدة، وشرعت بعمليات هدم واسعة طالت 7 بنايات، بعضها قيد الإنشاء وأخرى مأهولة.

وخلال عملية الهدم، أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى بالهدم، في إطار عمليات هدم غير مسبوقة تشهدها البلدة، تطال منشآت تقع في أراضي (ج) وفق اتفاق أوسلو.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل فلسطينية بحجة أنها شُيدت على أراض ضمن المنطقة "ج"، ووفقا لاتفاقية "أوسلو2"، تخضع المنطقة لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وهي نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.​​​​​​​

وكانت القوات الإسرائيلية قد هدمت خلال الأسابيع الماضية 18 منزلا في برطعة، وشردت عشرات السكان، وفق مصادر للأناضول.

وتقع بلدة برطعة خلف الجدار الفاصل الإسرائيلي وتتبع إداريا لمحافظة جنين، ويحمل سكانها الهويات الفلسطينية.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال مايو/ أيار الماضي 70 عملية هدم بالضفة طالت 155 منشأة فلسطينية، بينها 39 منزلا مأهولا و99 منشأة زراعية و8 مصادر رزق.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تشمل تجريف الأراضي ومنع المزارعين من الوصول إليها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.