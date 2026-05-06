الضفة.. إسرائيل تهدم منزلا فلسطينيا غربي رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

هدم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا فلسطينيا في بلدة شقبا غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي شقبا، عدنان شلش للأناضول، إن قوات إسرائيلية برفقة عدة جرافات عسكرية، اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل الفلسطيني عبد الحليم ثابت، المكون من طابقين، إضافة إلى بركة سباحة وملعب.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين خلال عملية الهدم، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأشار شلش إلى أن الجيش أخطر سابقا صاحب المنزل قبل أيام بنيته تنفيذ عملية الهدم بدعوى "البناء دون ترخيص".

والأسبوع الماضي، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، إن السلطات الإسرائيلية نفذت خلال أبريل/نيسان المنصرم 37 عملية هدم طالت 78 منشأة فلسطينية، بينها 37 منزلا مأهولا و34 منشأة زراعية و5 مصادر رزق.​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.​​​​​​​

