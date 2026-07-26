الضفة.. ​إسرائيل تعتقل 58 فلسطينيا بينهم طفل وأسرى محررون خلال حملة مداهمات تركزت في محافظات نابلس وطولكرم والخليل، وفق مكتب إعلام الأسرى

رام الله/ الأناضول

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأحد، 58 فلسطينيا بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان، إن من بين المعتقلين عددا من الأسرى المحررين و3 سيدات وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 27 فلسطينيا في نابلس شمالي الضفة، و13 في الخليل بينهم الأسير المحرر ياسر مطاوع (75 عامًا)، وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي طولكرم (شمال)، اعتقلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيًا، بينهم سيدة وعدد من الأسرى المحررين، عقب اقتحام مدينة طولكرم وضواحيها وبلدة بلعا.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين من محافظة جنين (شمال)، إضافة إلى شقيق وشقيقته من بلدة طمون جنوب محافظة طوباس شمال شرقي الضفة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاعتقال المتواصلة "تعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف الفلسطينيين وتصعيد سياسة العقاب الجماعي بحقهم".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن حملة الاعتقالات.

يأتي ذلك، بعد حملة اعتقالات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي أمس السبت، طالت 75 فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1182 فلسطينيًا وأصيب آلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.





