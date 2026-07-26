الضفة.. إسرائيل تسلم جثمان فلسطيني قتلته قبل 4 أشهر بمخيم قلنديا

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول



سلمت السلطات الإسرائيلية، الأحد، جثمان فلسطيني قتلته خلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة في مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد احتجازه لأربعة أشهر.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت جثمان الشهيد سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عاما) إلى عائلته، بعد احتجازه منذ استشهاده في 27 مارس 2026".

وأوضحت المحافظة أن أبو ليل توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن جثمانه ووري الثرى في مقبرة "باب الساهرة" بمدينة القدس، وسط إجراءات وقيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على مراسم التشييع.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 1182 فلسطينيا منذ أكتوبر 2023، إلى جانب إصابة نحو 13 ألفا واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة ذاتها.