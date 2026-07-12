الضفة.. إسرائيل تتلف 1500 شجرة زيتون بقرية زبونا شمالي خلال 12 يوما الجيش الإسرائيلي يسلم 7 إخطارات بوقف العمل والبناء في منازل بمحافظة سلفيت وفق وكالة الأنباء الفلسطينية..

رام الله/ الأناضول

أفادت مصادر محلية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أتلف أكثر من 1500 شجرة زيتون في قرية زبونا غرب مدينة جنين، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وقالت المصادر للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أقدم على تجريف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار زيتون في قرية زبوبا، ما ألحق أضرارا واسعة بممتلكات الأهالي، وهدد مصادر رزق عشرات العائلات.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 1500 شجرة زيتون في أراضي القرية خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إخطار سابق باقتلاع أشجار زيتون في مساحة تقدر بنحو 128 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع).

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا" إن القوات الإسرائيلية سلمت الأحد، 7 إخطارات بوقف العمل والبناء بمنازل في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت شمالي الضفة.

وأضافت الوكالة أن الإخطارات الإسرائيلية طالت منازل في منطقة الحريقة، بعضها قائم منذ سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، ويقطنها أصحابها منذ سنوات.

وفي محافظة طوباس (شمال)، هاجم مستوطنون إسرائيليون مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في قرية تياسير، وأعاقوا عملهم، وفق مصادر محلية.

بدورها قالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن مستوطنين نفذوا أعمال توسعة في بؤرة رعوية أقيمت قرب تجمع معازي جبع البدوي شمال القدس، في إطار مساعٍ للسيطرة على مزيد من الأراضي المحيطة والتضييق على التجمعات البدوية.

كما جرفت جرافات الجيش الإسرائيلي مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون بين قريتي دير قديس وخربثا بني حارث غرب مدينة رام الله (وسط)، بحسب مصادر محلية.

والسبت، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 49 أمرًا عسكريًا إسرائيليًا تحت مسمى "أوامر اتخاذ وسائل أمنية"، استهدفت 2093 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن "الأوامر الصادرة بحق هذه الأراضي لا يترتب عليها، من الناحية الشكلية، نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، إلا أنها تفرض قيودًا مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها، من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها".

وتهدف الأوامر الإسرائيلية الصادرة إلى "تأمين شبكة الحركة الاستيطانية، وتوسيع هوامش السيطرة حول الطرق والمستوطنات، وإعادة تشكيل المناطق المحيطة بها بما يتناسب مع احتياجات المستوطنين والأجهزة العسكرية التي توفر الحماية لهم"، وفق البيان.

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية وإحراق منازل ومركبات وإطلاق النار على فلسطينيين والاستيلاء على أراضٍ وإقامة بؤر استيطانية.

وتقدّر حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 250 ألفًا في المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 29 يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفًا، وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني.