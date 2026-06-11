اتفقا على السعي لتحقيق نتائج عملية من الاجتماع الأول للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، والعمل على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية

الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على العمل لتجاوز الخلافات التجارية اتفقا على السعي لتحقيق نتائج عملية من الاجتماع الأول للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، والعمل على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية

الرباط / الأناضول

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الخميس، إن الصين والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج عملية من الاجتماع الأول لآلية التشاور بشأن التجارة والاستثمار.

ونقلت الوكالة عن وزارة التجارة الصينية أن نائب وزير التجارة ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية لينغ، اجتمع مع المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية ديته يول يورغنسن، في 9 يونيو/حزيران في بروكسل.

ويأتي هذا الاجتماع الأول من نوعه، بعد مقترح أوروبي من 5 دول أوروبية في مايو/أيار، دعت فيه المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسد عجز تجاري يبلغ 360 مليار يورو في التجارة الخارجية مع الصين.

وأجرى الجانبان، وفق المصدر ذاته، مناقشات معمقة وشاملة بشأن الأعمال التحضيرية الخاصة باجتماع لآلية، فيما لم تحدد الوزارة موعد الاجتماع.

وأضافت شينخوا أن "الجانبين اتفقا على السعي لتحقيق نتائج عملية من الاجتماع الأول لهذه الآلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، والعمل على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتعزيز تنميتها المستدامة".

وفي مايو وقّعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا ولتوانيا مقترحا يدعو المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه "ممارسات تجارية غير عادلة"، مثل الرسوم والقيود على الواردات الصينية، في محاولة لسد العجز التجاري السنوي.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو بالعام 2025، مقابل صادرات إلى الصين بنحو 199 مليار أورو، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 360 مليار يورو، وفق إحصاءات "يوروستات".