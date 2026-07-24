الصين وآسيان تدعوان لوقف جميع جبهات القتال في الشرق الأوسط والالتزام الصارم بشروط وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

أنقرة/ الأناضول

دعا وزراء خارجية الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الجمعة، لوقف جميع المواجهات على مختلف الجبهات في الشرق الأوسط، والالتزام الصارم بشروط وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصدر وزراء خارجية الصين ودول آسيان بيانا مشتركا عقب اجتماع وزراء خارجية الرابطة الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأشار البيان إلى تأثيرات الوضع في الشرق الأوسط على حياة المدنيين والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي والاقتصاد.



وأضاف "نؤكد مجددا أهمية الحل السلمي للنزاعات والحوار والدبلوماسية وفقا للقانون الدولي".

ودعا البيان الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام الصارم بشروط وقف إطلاق النار، مضيفا: "ندعو إلى الوقف الكامل والفوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات في الشرق الأوسط، واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في النزاعات المسلحة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ الموجة الثالثة عشرة من هجماتها على أهداف إيرانية.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.