في إطار مجلس تجاري مشترك، وفق وكالة الأنباء الصينية نقلا عن وزارة التجارة..

الصين: نناقش مع الولايات المتحدة خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل في إطار مجلس تجاري مشترك، وفق وكالة الأنباء الصينية نقلا عن وزارة التجارة..

الرباط / الأناضول

أعلنت الصين، الخميس، أنها تناقش مع الولايات المتحدة الأمريكية خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في إطار مجلس تجاري مشترك.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن متحدث وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن الفريقين الاقتصادي والتجاري لدى البلدين يناقشان سبل تعزيز التعاون، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في إطار مجلس تجاري مشترك.

وأضاف خه يا دونغ أن "الفريقين الاقتصادي والتجاري لدى البلدين سيجريان مزيدا من المشاورات بشأن هذه المسألة".

ووصف التعاون التجاري بين الصين والولايات المتحدة خاصة في قطاعي الطائرات والزراعة بأنه "متبادل المنفعة ومربح للجانبين".

وأشار إلى أن الفريقين سيواصلان الحفاظ على التواصل، وتشجيع وتوجيه الشركات التابعة لكل منهما على تعزيز الروابط وتوسيع التعاون التجاري في المجالات ذات الصلة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه أكبر اقتصادين في العالم اتصالاتهما لاحتواء التوترات التجارية، وسط سعي متبادل لتخفيف القيود التي أثرت على سلاسل الإمداد والتبادل التجاري بين البلدين.

وآخر فصول هذه التوترات، إعلان الصين في 22 يونيو/حزيران الجاري 2026 حظر 46 شركة أمريكية، من بينها شركات تابعة لعمالقة الصناعات الدفاعية مثل "لوكهيد مارتن"، و"رايثيون"، و"بوينغ"، من المشاركة في المناقصات الحكومية، وذلك بعد نحو أسبوعين على إدراج واشنطن شركات صينية كبرى مثل "علي بابا" و"بايدو" و"بي واي دي" على قائمة الشركات التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني.

ويأتي هذا التوتر التجاري في سياق تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبطاريات والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تعتبرها واشنطن ذات استخدامات مدنية وعسكرية في الوقت نفسه.

كما أتى بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت بكين وواشنطن الاتفاق على خفض مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً.

ووفق الاتفاق جرى خفض الرسوم الأمريكية على الواردات من الصين من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة، في حين جرى خفض الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة.

