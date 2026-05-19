الصين.. نمو قوي لمبيعات قطاعات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول 2026 في ظل احتدام المنافسة الدولية في هذا القطاع خاصة بين بكين وواشنطن..

الرباط / الأناضول



سجلت مبيعات قطاعات الذكاء الاصطناعي بالصين نموا قويا خلال الربع الأول من 2026، في ظل تصاعد المنافسة الدولية في هذه القطاعات.

أفاد بذلك بيانات الفواتير الصادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب، نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية، الثلاثاء، في ظل احتدام المنافسة بين دول صناعية كبرى لنيل حصة أكبر من قطاعات الذكاء الاصطناعي.

وذكر المصدر ذاته" ارتفاع إيرادات مبيعات تصنيع المواد الإلكترونية المتخصصة والدوائر المتكاملة، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإنتاج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي 54.4 بالمئة على أساس سنوي".

كما "ارتفعت إيرادات مبيعات قطاعي المعدات الذكية داخل المركبات والروبوتات بنسبة 27.5 بالمئة"، وفق المصدر ذاته.

وأظهرت البيانات أن "إيرادات مبيعات التصنيع عالي التقنية نمت بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي بشكل عام، حيث شكلت نحو 18.1 بالمئة من إجمالي إيرادات مبيعات قطاع التصنيع".

وتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي مع تسارع نماذج الصين ذات التكلفة المنخفضة.

وتفرض الولايات المتحدة قيودا على بيع نوعية خاصة من الرقائق لبكين، خاصة H200 المتقدمة والمستخدمة بكثرة في الذكاء الاصطناعي، في إطار "حرب تجارية" بين الدولتين في هذا القطاع.

وتسعى دول أخرى إلى الانضمام إلى المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بالاستثمارات والمشاريع، في ظل تحقيقه اختراقات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحربية.