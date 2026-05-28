الصين: فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على صادراتنا سيضر بمصالح مستهلكيه متحدثة الخارجية الصينية تعليقا على مطالبة 5 دول أوروبية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسد عجز تجاري يبلغ 360 مليار يورو..

الرباط / الأناضول

حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم أو إجراءات حمائية بحق صادراتها، معتبرة أنها ستؤدي إلى "الإضرار بمصالح المستهلكين الأوروبيين".

أفادت بذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الخميس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين.

وقبل أيام، وقّعت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وليتوانيا مقترحا يدعو المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه "ممارسات تجارية غير عادلة"، مثل الرسوم والقيود على الواردات الصينية، في محاولة لسد العجز التجاري السنوي الذي يبلغ 360 مليار يورو.

وقالت ماو نينغ: "هذه الإجراءات المرتقبة لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح المستهلكين الأوروبيين، ورفع تكاليف الشركات، وإضعاف القدرة التنافسية طويلة الأمد للصناعات".

وأضافت: "ينبغي على الجانب الأوروبي أن ينظر إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا بشكل شامل وموضوعي، وأن يلتزم بتعهداته المتعلقة بالتجارة الحرة".

واعتبرت أن" الصين تتابع عن كثب تحركات الجانب الأوروبي، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

وقالت إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأوروبا هو المنفعة المتبادلة والربح المشترك، ولم تسعَ الصين يوما بشكل متعمد إلى تحقيق فائض تجاري مع أوروبا".

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الصين نحو 559 مليار يورو في العام 2025، مقابل صادرات الاتحاد إلى الصين بنحو 199 مليار أورو، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 360 مليار يورو، وفق إحصاءات "يوروستات".