الصين.. حجم التجارة الخارجية يرتفع 16.9 بالمئة في مايو ليبلغ 657 مليار دولار، وفق الهيئة العامة للجمارك الصينية

الرباط / الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، ارتفاع حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 16.9 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، على أساس سنوي لتبلغ 657 مليار دولار.

أفاد بذلك بيانات إحصائية للهيئة، في الوقت التي تهيمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي التجارة الخارجية بلغ 4.45 تريليونات يوان (657 مليار دولار) خلال الشهر الماضي"، مضيفة أن "حجم هذه التجارة مقوما باليوان".

وبحسب البيانات، فقد "ارتفعت الصادرات بنسبة 13.8 بالمئة خلال مايو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت الهيئة إلى أن "إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين خلال 5 أشهر الأولى من 2026 بلغ 20.68 تريليون يوان ( 3 تريليونات دولار) بزيادة 15.3 بالمئة، على أساس سنوي".

وبلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين خلال 2025 نحو 45 تريليون يوان ( 6.4 تريليونات دولار)، حيث تشكل نحو 18.5 بالمئة من إجمالي التجارة العالمي، محافظة على مرتبتها كأكبر دولة متاجرة بالسلع على المستوى الدولي.