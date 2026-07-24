قالت، ردا على فرض إدارة ترامب رسوما تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على واردات هذه الدول، إن الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف..

الصين تعلن رفضها زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على 60 دولة قالت، ردا على فرض إدارة ترامب رسوما تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على واردات هذه الدول، إن الحروب التجارية لا تصب في مصلحة أي طرف..

الرباط / الأناضول

أعلنت الصين، الجمعة، رفضها زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على 60 دولة ضمنها بكين.

أفاد بذلك متحدث وزارة الخارجية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي، ردا على إعلان الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على 60 دولة ضمنها بلاده.

وقال متحدث الخارجية الصينية، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن بلاده "تعارض الإجراءات الجمركية الأحادية أيا كان شكلها".

واعتبر أن "الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما إضافية تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على واردات من 60 دولة، بدعوى "الإخفاق في منع استيراد سلع منتجة عبر العمل القسري".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الإدارة الأمريكية القائمة على فرض الرسوم الجمركية، رغم قرار سابق للمحكمة العليا الأمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، أبطل رسوما استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

ويواصل ترامب الدفاع عن سياسة رفع الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري وحماية الصناعات الأمريكية، خاصة قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، فضلا عن زيادة الإيرادات الجمركية.

وبحسب البيانات الرسمية، سجلت الولايات المتحدة خلال 2025 عجزا في تجارة السلع بلغ 1.24 تريليون دولار، قابله فائض قدره 339 مليار دولار في تجارة الخدمات، ما أدى إلى عجز تجاري إجمالي بلغ 901.5 مليار دولار.

وتظهر الأرقام تراجع العجز التجاري مع الصين من 295 مليار دولار في 2024 إلى 202 مليار دولار في 2025، كما انخفض العجز مع الاتحاد الأوروبي من 235 مليار دولار إلى 218 مليارا، ومع اليابان من 68 مليار دولار إلى 63 مليارا.