ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي، وفق إحصاءات لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية..

الصين تعلن تطوير أكثر من 400 روبوت شبيه بالبشر في 6 أشهر ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي، وفق إحصاءات لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية..

الرباط / الأناضول

طورت الصين أكثر من 400 روبوت شبيه بالبشر خلال النصف الأول من عام 2026، بما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي، وفق بيانات رسمية صدرت، الاثنين.

وأظهرت إحصاءات لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، اتساع حضور البلاد في قطاع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

وأضافت البيانات أن "الروبوتات رباعية الأطراف التي طورتها الصين استحوذت خلال النصف الأول من العام على نحو 70 بالمئة من المبيعات العالمية".

وتعد بكين الروبوتات إحدى التقنيات الرئيسية التي تعول عليها في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك وسط تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالتزامن مع تسارع تطوير النماذج الصينية منخفضة التكلفة.

وتفرض واشنطن قيودا على تصدير بعض الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين، بينها رقائق H200 المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن المنافسة التجارية والتكنولوجية المتصاعدة بين البلدين.

وفي مايو/أيار 2025، استضافت العاصمة الصينية أول سباق نصف ماراثون في العالم يجمع البشر والروبوتات، قبل أن تحتضن في أغسطس/آب من العام نفسه أول دورة عالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، تنافست خلالها الروبوتات في مسابقات رياضية وعروض متنوعة.