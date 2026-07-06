إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، وفق إحصاءات الهيئة العامة للجمارك الصينية

الصين تصدر أكثر من 10 ملايين روبوت بقيمة 3 مليارات دولار خلال 5 أشهر إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، وفق إحصاءات الهيئة العامة للجمارك الصينية

الرباط / الأناضول



أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية، الاثنين، تصدير أكثر من 10 ملايين روبوت بقيمة نحو 3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

جاء ذلك وفق إحصاءات رسمية أصدرتها الهيئة ونشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضحت الهيئة أن الصين صدرت أكثر من 10 ملايين روبوت بقيمة 19.99 مليار يوان (نحو 3 مليارات دولار) خلال خمسة أشهر من العام 2026.

وذكرت أن صادرات الروبوتات الصينية وصلت إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم.

وأفادت بأن روبوتات التنظيف تصدرت مختلف الفئات بقيمة بلغت 14 مليار يوان (نحو 2.05 مليار دولار) بأكثر من 70 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات الروبوتات.

وأرجعت الهيئة ذلك إلى ما تتمتع به هذه الروبوتات من تقنيات تشمل القيادة الذاتية، والجمع التلقائي للغبار، والدورة الذكية لمياه الصرف، إلى جانب قدرتها على التكيف مع البيئات السكنية المختلفة في الأسواق الخارجية.

وذكرت أن دول الاتحاد الأوروبي ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) جاءت في مقدمة وجهات صادرات الروبوتات الصينية.

ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التنافس بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تسارع تطوير النماذج الصينية منخفضة التكلفة.

وتفرض واشنطن قيودا على تصدير بعض الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى بكين، بينها رقائق H200 المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن المنافسة التجارية والتكنولوجية المتصاعدة بين البلدين.