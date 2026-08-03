الطلبات الجديدة لبناء السفن تقفز 105.2 بالمئة خلال النصف الأول من 2026، وحصة بكين من السوق العالمية تبلغ 73.9 بالمئة

الصين تسلم 40 سفينة كبيرة وتواصل هيمنتها على الصناعة العالمية الطلبات الجديدة لبناء السفن تقفز 105.2 بالمئة خلال النصف الأول من 2026، وحصة بكين من السوق العالمية تبلغ 73.9 بالمئة

الرباط/ الأناضول

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، الاثنين، تسليم أكثر من 40 سفينة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل نمو قوي في الطلبات الجديدة لبناء السفن، ما يعزز مكانة البلاد الرائدة عالميًا في هذه الصناعة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، إنها سلمت 40 سفينة خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينها ناقلات تتجاوز سعة الواحدة منها 10 آلاف حاوية، وناقلات نفط خام عملاقة، وناقلات كبيرة للغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن الطلبات الجديدة لبناء السفن ارتفعت بنسبة 105.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن حصة الصين من إجمالي الطلبات العالمية بلغت نحو 73.9 بالمئة، ما يعكس استمرار احتفاظها بالمركز الأول عالميًا في صناعة السفن.

كما ارتفع عدد السفن مكتملة البناء بنسبة 34.8 بالمئة على أساس سنوي، لتستحوذ الصين على نحو 55.4 بالمئة من إجمالي السفن المكتملة عالميًا، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الناتج البحري للصين بلغ 5.5 تريليونات يوان (نحو 810 مليارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 5.1 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتصدر الصين صناعة السفن عالميًا، تليها كوريا الجنوبية واليابان، فيما قُدرت قيمة هذه الصناعة بأكثر من 214 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقديرات دولية.