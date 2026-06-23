الصين تدعو بريكس لتعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية تصريح لوزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال الاجتماع الـ16 لمستشاري الأمن القومي والممثلين رفيعي المستوى في نيودلهي..

الرباط/ الأناضول

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، دول مجموعة "بريكس" إلى تعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية الاستراتيجية، والتصدي بصورة مشتركة للتحديات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الـ16 لمستشاري الأمن القومي والممثلين رفيعي المستوى المعنيين بالأمن القومي في دول "بريكس"، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وحث وانغ دول المجموعة على التعامل بفاعلية مع المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء عالميا، وتعزيز التنسيق لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في إفريقيا.

كما دعا إلى مكافحة جميع أشكال الإرهاب، ورفض عسكرة الفضاء الخارجي، وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية الاستراتيجية.

والمعادن الاستراتيجية مواد خام تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والطاقة، وتكتسب أهمية خاصة بسبب صعوبة استبدالها أو مخاطر تعطل إمداداتها.

وقال وانغ إن على دول "بريكس" حشد خبراتها لتحسين الحوكمة في القطاعات الناشئة، داعيا إلى توخي الحذر من المخاطر التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، وتوجيه تطويره نحو مسار سليم.

وشدد على ضرورة دعم الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية لتعزيز الحوكمة العالمية في المجالين السيبراني والرقمي.

وأضاف أنه في ظل التحولات العميقة والمعقدة التي يشهدها المشهد الدولي، فإن الصين مستعدة للعمل مع بقية دول "بريكس" لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

ووفق الموقع الرسمي للرئاسة الهندية لمجموعة "بريكس" لعام 2026، تأسست المجموعة عام 2006 بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين.

وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام 2011، ثم مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات عام 2024، وإندونيسيا عام 2025، ليرتفع عدد أعضائها إلى 11 دولة.

وتمثل دول "بريكس" حاليا نحو 49.5 بالمئة من سكان العالم، و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تغطي نحو 26 بالمئة من مساحة اليابسة.

