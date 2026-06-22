ردا على إدراج الحكومة الأمريكية لبعض الشركات الصينية ضمن قائمة "الشركات العسكرية" المرتبطة بالجيش الصيني..

الصين تحظر مشاركة 46 شركة دفاعية أمريكية في المناقصات الحكومية ردا على إدراج الحكومة الأمريكية لبعض الشركات الصينية ضمن قائمة "الشركات العسكرية" المرتبطة بالجيش الصيني..

بكين/ الأناضول

أعلنت الصين حظر 46 شركة أمريكية، من بينها شركات تابعة لعمالقة الصناعات الدفاعية مثل "لوكهيد مارتن"، و"رايثيون"، و"بوينغ"، من المشاركة في المناقصات الحكومية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية الصينية، الاثنين.

كما أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض حظر على التصدير بحق 10 شركات أمريكية، من بينها شركتا المعادن النادرة والمغناطيسات "إم بي ماتيريالز" و"يو إس إيه رير إيرث".

وأوضحت وزارة التجارة أنه يُحظر على الشركات الصينية بيع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني لهذه الشركات، كما يُمنع الأفراد والشركات في الدول الأخرى من نقل المنتجات الصينية ذات الطبيعة نفسها إلى تلك الشركات.

وأكدت أن هذه الإجراءات جاءت ردا على إدراج الحكومة الأمريكية لبعض الشركات الصينية ضمن قائمة "الشركات العسكرية" المرتبطة بالجيش الصيني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أدرجت في 9 يونيو/حزيران الجاري شركات صينية بارزة، من بينها شركة التكنولوجيا العملاقة "علي بابا" وشركة السيارات الكهربائية "بي واي دي"، ضمن قائمة الشركات التي تزعم واشنطن ارتباطها بالجيش الصيني.