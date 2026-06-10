الصين.. التضخم يرتفع 1.2 بالمئة في مايو مدفوعا بتزايد أسعار الطاقة بحسب الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين..

الرباط / الأناضول

أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة العالمية في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة خلال مايو/أيار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة.

وأضافت أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير الغذائية بنسبة 1.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بأبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي ارتفاع التضخم في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية اضطرابات متواصلة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

كما تشهد الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.



وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وإثر تعثر المفاوضات، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارًا على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردّت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بالتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميًا.