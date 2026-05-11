الصين.. التضخم يرتفع 1.2 بالمئة في أبريل بسبب حرب إيران مدفوعا بتزايد أسعار الطاقة العالمية ومدعومًا بعوامل موسمية مثل زيادة الطلب على السفر

الرباط / الأناضول

أعلنت الصين، الاثنين، ارتفاع التضخم 1.2 بالمئة في البلاد على أساس سنوي خلال أبريل/ نيسان الماضي، مدفوعا بتزايد أسعار الطاقة العالمية جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة خلال أبريل، مدفوعا بتزايد أسعار الطاقة جراء الحرب على إيران.

كما أفادت بأن التضخم ارتفع أيضاً مدعومًا بعوامل موسمية مثل زيادة الطلب على السفر والخدمات خلال فصل الربيع.

وعلى أساس شهري، سجّل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بمارس/ آذار الماضي.

وتشهد أسعار النفط صعودا مستمرا مدفوعا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات المحدقة بسلامة الملاحة في مضيق هرمز، وسط شكوك حيال المفاوضات ما بين طهران وواشنطن.

وقفزت أسعار النفط العالمية بنحو 5 بالمئة، في بداية تعاملات الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم قبوله الرد الإيراني على مقترح بلاده لإنهاء الحرب، ما أثار مخاوف من تعثر المساعي الدبلوماسية وتصعيد محتمل.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.