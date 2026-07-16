على لسان متحدث وزارة الخارجية ردا على سؤال بشأن تقارير عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية بدراسة خيارات عسكرية ضد كوبا "بشكل سري"..

الصين: أي استخدام أمريكي للقوة ضد كوبا سيعرض السلم العالمي للخطر على لسان متحدث وزارة الخارجية ردا على سؤال بشأن تقارير عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية بدراسة خيارات عسكرية ضد كوبا "بشكل سري"..

أنقرة/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن أي استخدام أمريكي محتمل للقوة ضد كوبا سيهدد الاستقرار والسلم العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يومي، الخميس، ردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن قيام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بدراسة خيارات عسكرية ضد كوبا "بشكل سري".

وأضاف جيان: "نحن على علم بهذا الأمر. استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر. الصين تعارض ذلك بشدة".

وأضاف أن الإجماع الذي تحقق مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة مناقشة بند "ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا" يعكس حجم الدعم الدولي الذي تحظى به هافانا.

وتابع: "على الولايات المتحدة أن تنهي فورا تهديداتها العسكرية لكوبا وجميع أشكال الحصار المفروضة عليها. وستواصل الصين دعم كوبا في حماية سيادتها الوطنية وموقفها الرافض للتدخلات الخارجية".

وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية قد ذكرت، الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية تراجع "بشكل سري" خيارات وخططا محتملة تتعلق بكوبا.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، قال ترامب إن واشنطن ستنتقل بعد الملف الإيراني إلى ملف كوبا، موضحا أن "كوبا قصة مختلفة، فقد أُديرت بشكل سيئ للغاية لسنوات، وبعد إيران سننظر في هذا الملف".

من جانبه، قال الرئيس الكوبي بشأن احتمال غزو أمريكي: "إذا حدث ذلك، فسيكون هناك صراع، ستكون هناك مقاومة، سندافع عن أنفسنا، وإذا كان علينا أن نموت، فسوف نموت".

وكان ترامب وقع في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

وأعلن البيت الأبيض حينها أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" للحكومة الكوبية.