الصحة الإيرانية: 50 قتيلا جراء الهجمات الأمريكية منذ 27 يونيو

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 يونيو/حزيران.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور في تدوينة على منصة شركة "إكس"، السبت.

وأوضح كرمانبور أن عددا من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تم تخريج 460 مصابا بعد استكمال علاجهم.

وكان كرمانبور قد أعلن، الجمعة، أن حصيلة الهجمات بلغت 38 قتيلا وأكثر من 400 جريح، قبل أن ترتفع الأرقام وفق الحصيلة الجديدة.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.