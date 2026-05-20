الشيوخ الأمريكي يمهد لمشروع يقيد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

واشنطن / الأناضول

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة تمهيدية لطرح مشروع "صلاحيات الحرب" الذي ينص على إخضاع أي هجمات يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران لموافقة الكونغرس.

وخلال تصويت إجرائي في الجلسة العامة للمجلس، مساء الثلاثاء، صوّت 50 عضوا لصالح السماح بانتقال المشروع من لجنة العلاقات الخارجية إلى قاعة المجلس، مقابل 47 صوتاً معارضاً.

وبذلك، فُتح للمرة الأولى الطريق أمام مناقشة مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى اجتياز تصويتين إضافيين داخل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل اعتماده بشكل نهائي.

وفي حال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب، فسيُحال إلى البيت الأبيض، وسط توقعات واسعة باستخدام ترامب سلطة النقض "الفيتو" ضده.

وينص قانون صلاحيات الحرب الصادر بالعام 1973، على إلزام الرئيس الأمريكي بإخطار الكونغرس مسبقاً بأي قرار بشن حرب ضد أي دولة.

كما ينص القانون نفسه أيضاً على سحب القوات الأمريكية من أي نزاع لم يوافق عليه الكونغرس في غضون 60 يوماً.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.