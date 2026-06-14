إلى جانب تطورات الساحة الدولية وجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقا للخارجية السورية

الشيباني وباراك يبحثان في إسطنبول تعزيز العلاقات السورية الأمريكية إلى جانب تطورات الساحة الدولية وجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقا للخارجية السورية

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة إسطنبول التركية، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السورية عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت الوزارة، إن الشيباني وباراك، بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها"، إلى جانب "آخر التطورات على الساحة الدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".

ولم توضح الخارجية السورية موعد وصول الشيباني إلى إسطنبول أو مدة زيارته.

ويأتي اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين دمشق وواشنطن حراكا دبلوماسيا متزايدا، تخللته اتصالات ولقاءات بين مسؤولين من الجانبين خلال الأشهر الماضية.