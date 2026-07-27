الشورى الإيراني: ستدرك أوكرانيا أن أي هجوم ضدنا له ثمن بحسب رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس إبراهيم عزيزي..

إيران/ الأناضول

صرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، بأن أي هجوم على بلاده "سيكون له دائما ثمن"، وأن أوكرانيا ستدرك ذلك قريبا.

وأوضح عزيزي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان جيدا أن أي هجوم على إيران "سيكون له ثمن".

وأضاف: "ومن المحتمل أن تدرك أوكرانيا قريبا أن إيران لن تترك أي عمل ضدها دون رد".

وتابع: "قائمة أولئك الذين أخطأوا في حساباتهم لا تزال تتزايد".

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف سفن كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، إلى جانب سفينة حربية، في بحر قزوين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي قالت إن أوكرانيا شنته على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأسفر عن مقتل أحد البحارة.