لم تكشف عن هوية الشخص ولم تتوفر أي معلومات إضافية

الشرطة الإسرائيلية تعلن "تحييد" مشتبه بمحاولة طعن في اللد لم تكشف عن هوية الشخص ولم تتوفر أي معلومات إضافية

القدس / الأناضول

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، أنها "حيدت" شخصا للاشتباه بـ"محاولته طعن شرطي" بمدينة اللد وسط البلاد.

وادعت في بيان: "وفقاً للتقرير الأولي، رصدت دورية تابعة لمركز شرطة اللد مشتبهًا به يحمل سكيناً وطلبت منه التوقف، فبدأ بالركض نحو فريق من الشرطة المتواجدين في الموقع، وحاول طعن أحدهم".

وتابعت: "أطلق شرطي النار على المشتبه به وتم تحييده، ولم تُسجل أي إصابات في صفوف قواتنا"، وفق تعبيرها.

وأردفت: "تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في الموقع، حيث تقوم بتطويق المكان وجمع الأدلة، ويجري حالياً التحقيق في ملابسات الحادث وخلفياته".

ولم ترد رواية من جهة مستقلة بشأن الواقعة، ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص المستهدف أو عن معلومات إضافية.