معلومات تشير إلى أن الشخص من سكان اللد ويعاني من مشاكل نفسية

الشرطة الإسرائيلية تعلن "تحييد" مشتبه بمحاولة طعن في اللد معلومات تشير إلى أن الشخص من سكان اللد ويعاني من مشاكل نفسية

القدس / الأناضول

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، "تحييد" شخص للاشتباه بـ"محاولته طعن شرطي" بمدينة اللد وسط البلاد.

وادّعت في بيان أن "دورية تابعة لمركز شرطة اللد رصدت مشتبها به يحمل سكينا وطلبت منه التوقف، فبدأ بالركض نحو فريق من الشرطة المتواجدين في الموقع، وحاول طعن أحدهم".

وتابعت الشرطة: "أطلق شرطي النار على المشتبه به وتم تحييده، ولم تُسجل أي إصابات في صفوف قواتنا"، وفق تعبيرها.

وأردفت: "تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في الموقع، حيث تقوم بتطويق المكان وجمع الأدلة، ويجري حالياً التحقيق في ملابسات الحادث وخلفياته".

ولم ترد رواية من جهة مستقلة بشأن الواقعة، ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص المستهدف أو عن معلومات إضافية.

ولاحقا أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن قائد شرطة المنطقة، كوبي مور لم يستبعد تصنيف الحادث كعمل جنائي.

وأضافت: "وصلت والدة الشاب سامي جعصوص من سكان المدينة إلى مكان الحادث، وادعى أفراد أسرته أنه يُعالج كمريض نفسي وأنه خرج من مستشفى للأمراض النفسية قبل شهرين تقريبا".