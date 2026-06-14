السويسريون يرفضون مقترحا لتحديد عدد السكان عند 10 ملايين نسمة 54.8 بالمئة صوتوا ضد المقترح مقابل 45.2 بالمئة أيدوه

جنيف/ الأناضول

رفض الناخبون في سويسرا، عبر استفتاء شعبي، مبادرة تدعو إلى تحديد عدد سكان البلاد بـ10 ملايين نسمة كحد أقصى، بعدما صوت 54.8 بالمئة ضد المقترح مقابل 45.2 بالمئة أيدوه.

وشهدت المبادرة، المدعومة من حزب الشعب السويسري اليميني، نقاشات واسعة خلال الأشهر الماضية تناولت قضايا الهجرة والإسكان وسوق العمل والخدمات العامة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 58.86 بالمئة، وفق بيانات السلطات السويسرية.

وكان المقترح يهدف إلى منع تجاوز عدد السكان الدائمين 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، مع إلزام الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات قانونية، خصوصاً في مجالي اللجوء ولمّ شمل الأسر، إذا تجاوز عدد السكان 9.5 ملايين نسمة قبل ذلك التاريخ.

كما تضمن المقترح إعادة التفاوض بشأن بعض الاتفاقيات الدولية التي يُنظر إليها على أنها تسهم في زيادة النمو السكاني.

