السلطات الإسرائيلية تهدم 6 منازل في القدس الشرقية

القدس/ الأناضول

هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، الاثنين، منزلا في حي سلوان بالقدس الشرقية وأجبرت فلسطينيين على هدم 5 منازل في الحي ذاته وحي جبل المكبر بالمدينة بدعوى البناء دون ترخيص.

واقتحمت السلطات الإسرائيلية حي البستان في بلدة سلوان قبل أن تهدم منزلا هناك.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي الفلسطيني: "اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، ترافقها قوات الشرطة، حي البستان ونفذت عملية هدم لمنزل المواطن محمد قويدر، ضمن سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل الفلسطينيين في القدس بذريعة البناء دون ترخيص".

وأضاف: "في بلدة سلوان أيضا، أجبرت بلدية الاحتلال الشقيقين عمر الطويل ومحمود الطويل على هدم منزليهما ذاتياً، تفادياً لتحمل تكاليف الهدم التي تفرضها البلدية".

وتابع: "يبلغ إجمالي مساحة المنزلين نحو 180 متراً مربعاً، ويؤوي منزل عمر 4 أفراد، فيما يؤوي منزل محمود 5 أفراد".

وأردف: "كان المنزلان قد شُيدا عام 2018، وفرضت البلدية على العائلة مخالفات وغرامات تجاوزت 120 ألف شيكل (نحو 40 ألف دولار) قبل تنفيذ الهدم".

وأشار المركز إلى أن البلدية أجبرت المواطن مصطفى الريماوي على هدم 3 شقق سكنية في بلدة جبل المكبر، تؤوي نحو 10 أفراد".

ونقل عن الريماوي أن إحدى الشقق قائمة منذ نحو 35 عاماً، فيما يعود بناء الشقتين الأخريين إلى نحو 25 عاماً، وتتراوح مساحة كل منها بين 50 و70 متراً مربعاً.

وقال الريماوي: "الخسارة لم تقتصر على هدم الشقق، إذ تشمل المخططات أيضاً مصادرة الأرض المقامة عليها، والبالغة مساحتها ثلاثة دونمات، لصالح شق شارع، ما يعني فقدان العائلة لمنازلها وأرضها دون توفير أي بديل".

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية في القدس تتعمد تقليل رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية في محاولة لتقليص أعدادهم بالمدينة، فيما تصدر آلاف رخص البناء للمستوطنين سنويا لإقامة مستوطنات على أراضي المدينة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 يوليو/ تموز الجاري، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت خلال عام 2025 إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني.

ويقول الفلسطينيون إن عمليات الهدم، إلى جانب اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بما في ذلك القتل وتجريف الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها، تهدف إلى تهجيرهم قسرا وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية فيما تزعم إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها رغم الرفض الدولي الكبير لهذه المزاعم الإسرائيلية.

