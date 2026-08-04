لم تعلن سبب الوفاة، وقالت إنه سيتحدد بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة..

السلطات الأمريكية تعلن وفاة مهاجر في مركز احتجاز لم تعلن سبب الوفاة، وقالت إنه سيتحدد بعد استكمال الفحوص الطبية اللازمة..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية وفاة مهاجر داخل مركز احتجاز ديلاني هول في ولاية نيوجيرسي، الذي شهد سابقا احتجاجات بسبب ظروف الاحتجاز.

وقالت السلطات في بيان، مساء الاثنين، إن المهاجر السلفادوري إدوين لوبيز كورنيخو (41 عاماً)، المحتجز في المركز منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، تعرض لـ"حالة طبية طارئة" قبل أن يتوفى في الأول من أغسطس/ آب الجاري.

وأضاف البيان أن السبب الرئيسي للوفاة سيتحدد بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان نحو 300 مهاجر محتجزين في مركز ديلاني هول بمدينة نيوارك قد نظموا في مايو/ أيار الماضي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف الاحتجاز، فيما تجمع متظاهرون أمام المركز دعماً لهم وتنديداً بممارسات سلطات الهجرة والجمارك.

من جانبها، نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيانات سابقة، ادعاءات سوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية في المركز.



وأكدت الوزارة أن المحتجزين يحصلون على ثلاث وجبات يومياً، وخدمات صحية، وإمكانية الوصول إلى الإجراءات القانونية.