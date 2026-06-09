بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل مساء الاثنين وقف موجة التصعيد..

السفارة الأمريكية تنهي تعليمات الملاجئ لموظفيها في إسرائيل بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل مساء الاثنين وقف موجة التصعيد..

زين خليل/ الأناضول

أعلنت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الثلاثاء، انتهاء تعليمات البقاء في الأماكن المحصنة لموظفيها وعائلاتهم، عقب انحسار موجة تصعيد عسكري قصيرة بين تل أبيب وطهران.

جاء ذلك في بيان للسفارة بعد أن أعلنت إيران وإسرائيل، مساء الاثنين، وقف موجة تصعيد بدأتها تل أبيب حين قصفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، متجاوزة تحذيرات سابقة لطهران بهذا الخصوص.

وجاء استهداف الضاحية ضمن تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وقالت السفارة: "نتيجة للتغيرات في الوضع الأمني الحالي في إسرائيل، قامت قيادة الجبهة الداخلية بتحديث تعليماتها، بما يسمح بالعودة إلى النشاط الكامل دون قيود، باستثناء بعض التجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وأضافت: "انتهى أمر البقاء في الأماكن المحصنة لموظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم".

والاثنين، أوصت السفارة الأمريكية موظفيها بالبقاء في أماكنهم والاستعداد للانتقال إلى الملاجئ في حال صدور إنذار بإطلاق صواريخ.

وقالت آنذاك: "نتيجة للوضع الأمني الحالي في إسرائيل، أصدرت السفارة تعليمات لجميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكنهم والاستعداد للانتقال إلى ملجأ محصن في حال صدور إنذار، وذلك حتى إشعار آخر".

