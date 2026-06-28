إسطنبول/ الأناضول

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطورات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفادت الوكالة بأن الجانبين استعرضا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

كما ناقشا مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا للوكالة.

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن الجانبين ناقشا مجالات التعاون المشترك القائمة بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصعيد أمريكي إيراني جديد، رغم انخراط البلدين في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم، تضمنت وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.