- أهدي عام 1910 من قبل مهاجرين أتراك وسوريين ولبنانيين في عهد الدولة العثمانية إلى الشعب المكسيكي

"الساعة العثمانية".. معلم تاريخي يزين قلب العاصمة المكسيكية - أهدي عام 1910 من قبل مهاجرين أتراك وسوريين ولبنانيين في عهد الدولة العثمانية إلى الشعب المكسيكي

مكسيكو سيتي/ الأناضول

- الساعة تقع في المركز التاريخي للمدينة، وتعتبر المعلم العثماني الوحيد في المكسيك

- يحمل البرج رموز الهلال الذي يمثل تركيا، وشجرة الأرز التي تمثل لبنان، ونسرًا يلتهم أفعى يمثل المكسيك

في قلب العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، التي استضافت المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، تقف "الساعة العثمانية" التاريخية، بوصفها أحد أبرز الشواهد على الحضور الثقافي العابر للقارات.

الساعة تقع في المركز التاريخي للمدينة، وتعتبر المعلم العثماني الوحيد في المكسيك، حيث تجمع بين القيمة المعمارية والدلالة التاريخية العميقة.

وأُهدي برج الساعة عام 1910 من قبل مهاجرين أتراك وسوريين ولبنانيين في عهد الدولة العثمانية إلى الشعب المكسيكي، بمناسبة مرور 100 عام على استقلال البلاد.

ويُعرف البرج بين السكان باسم "الساعة التركية"، فيما يطلق على الساحة المحيطة به تسمية "ساحة الساعة العثمانية".

وتتميز الساعة العثمانية بمظهر أقواسها المصممة على طراز المدجن (أسلوب معماري)، وجسمها المزين بالفسيفساء الملونة، فضلاً عن ثلاثة أجراس في قمتها تدق مرة كل 15 دقيقة، فيما تم استخدام الأرقام اللاتينية والعثمانية على الوجوه الأربعة للبرج.

كما يحمل البرج رموز الهلال الذي يمثل تركيا، وشجرة الأرز التي تمثل لبنان، ونسرًا يلتهم أفعى يمثل المكسيك.



وخضع المعلم لعمليات ترميم عام 2010 بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) وسفارتي تركيا ولبنان، شملت تجديد الفسيفساء وآلية عمل الساعة والأجراس.

وانطلقت مساء الخميس، النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بمباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث تقام البطولة في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.