خلال لقاء عقده قائد قوات الدفاع الجوي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك

الرياض وواشنطن تبحثان التعاون العسكري بعد عودة التوتر بالمنطقة خلال لقاء عقده قائد قوات الدفاع الجوي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك

إسطنبول/ الأناضول

بحث قائد قوات الدفاع الجوي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده العمرو، مع فرانك، الأحد، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية.

وبحث الجانبان "سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين"، وفق ما أوردته الوزارة دون مزيد من التفاصيل.

ويُعد هذا ثاني اجتماع تعقده وزارة الدفاع السعودية مع القيادة المركزية الأمريكية خلال أيام لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

والأربعاء، عقد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اجتماعا مع فرانك، لبحث "سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وجاء الاجتماع السابق بعد يومين من إعلان السعودية تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية.

بينما يأتي الاجتماع الجديد بين قوات الدفاع الجوي المسؤولة عن التصدي للهجمات الجوية، وسط تصاعد هجمات إيران على دول في المنطقة مع عودة التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.