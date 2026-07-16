الرباط.. مباحثات مغربية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري

الرباط/ الأناضول

بحث الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الخميس، مع وزيرة الجيوش وقدماء المحاربين الفرنسية كاترين فوتران، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الرباط، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع المغربية.

والأربعاء، وصلت فوتران الرباط، في زيارة إلى المغرب بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي- الفرنسي، التي تستغرق يومين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا "تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".

كما تناولا "القضايا ذات الطابع الثنائي والإقليمي".

وعبّر الجانبان عن "الطموح والرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات من خلال تفعيل الآليات القانونية في مجال صناعة الدفاع".

وفي وقت سابق الخميس، وقّع المغرب وفرنسا، 12 اتفاقية للتعاون في مجالات متعددة، بينها الشؤون الخارجية والطيران المدني والسكك الحديدية والثقافة، وذلك على هامش الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين.

ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، توالت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين، تخللها توقيع اتفاقيات في عدد من القطاعات.

ويومها، وقّع ملك المغرب محمد السادس وماكرون، "إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة" بين البلدين.