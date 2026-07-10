الرباط.. أكثر من 70 ألفا يتابعون مباراة المغرب وفرنسا بملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي احتضن نهائي بطولة كأس إفريقيا الأخيرة

الرباط/ الأناضول

امتلأ ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط عن آخره، الخميس، بجماهير تابعت مباراة المغرب وفرنسا عبر شاشات عملاقة، ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.

وتزيد الطاقة الاستيعابية للملعب على 70 ألف متفرج، ما جعل الحضور الجماهيري في المدرجات يعكس حجم الاهتمام الشعبي بالمواجهة التاريخية للمنتخب المغربي.

وذكر مراسل الأناضول، أن المنظمين وضعوا شاشات عملاقة داخل الملعب، لإتاحة متابعة المباراة أمام الجماهير.

وعرفت مدرجات الملعب أجواء حماسية قبل انطلاق المباراة وخلالها، فيما خصص المنظمون حفلا فنيا سبق المواجهة.

والسبت الماضي، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي.

ويعد ملعب الأمير مولاي عبد الله، أحد أبرز الملاعب في المغرب، واحتضن نهائي بطولة كأس إفريقيا، التي أقيمت بالمملكة بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026.