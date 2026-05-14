الرئيس الصيني يتعهد بفتح أسواق بلاده أمام الشركات الأمريكية

الرباط / الأناضول

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، إن بلاده "ستفتح أبوابها على مصراعيها للشركات الأمريكية".

أفاد بذلك خلال لقاء جمعه برجال أعمال أمريكيين يرافقون الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين التي وصلها الأربعاء، في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

زيارة ترامب المستمرة ليومين، تعد الثانية له إلى الصين منذ سابقتها خلال ولايته الأولى عام 2017، بينما لم يجر الرئيس السابق جو بايدن أي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته.

وأعرب بينغ عن ترحيب الصين بالولايات المتحدة لتعزيز التعاون متبادل المنفعة معها، معبرا عن ثقته بأن الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع في الصين.

وأضاف الرئيس الصيني أن "الشركات الأمريكية منخرطة بعمق في مسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، وإن كلا الجانبين استفاد من ذلك".

من جانبه، قال ترامب إنه اصطحب معه ممثلين بارزين من مجتمع الأعمال الأمريكي، جميعهم يكنون الاحترام والتقدير للصين.

وأشار إلى أنه يشجعهم على توسيع نطاق التعاون مع الصين.

وشدد رجال الأعمال الأمريكيون، وفق الوكالة، على الأهمية الكبيرة التي يولونها إلى السوق الصينية، وأعربوا عن آمالهم في تعميق عملياتهم التجارية في الصين وتعزيز التعاون معها.

وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الولاية الثانية لترامب سلسة خلافات على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية والقيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا، مقابل تحركات صينية للسيطرة على صادرات المعادن النادرة التي تمثل عنصرًا حيويًا في سلاسل التوريد العالمية.

وخاض وفدا البلدين خلال العام الماضي جولات تفاوضية في جنيف ولندن وستوكهولم ومدريد وكوالالمبور، بهدف احتواء التوتر التجاري المتصاعد.

وأعلن الطرفان في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات توصلهما إلى إطار تفاهم مؤقت لحل الخلافات الاقتصادية، بعد الاتفاق مرتين على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما.