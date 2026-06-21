في منطقة ديامنيديو القريبة من العاصمة داكار..

الرئيس السنغالي يفتتح مصنع نسيج أقامته شركة تركية في منطقة ديامنيديو القريبة من العاصمة داكار..

داكار/ الأناضول

افتتح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، السبت، مصنعا للنسيج أنشأته شركة تركية قرب العاصمة داكار.

وشارك فاي في مراسم افتتاح مصنع النسيج التابع لشركة "آوجي غلوبال" التركية في منطقة ديامنيديو القريبة من العاصمة داكار، بحسب مراسل الأناضول.

وتفقد فاي المصنع رفقة سفيرة تركيا لدى داكار ديلشاد قيرباشلي قره أوغلو ومسؤولي الشركة، حيث تجول في أقسامه وتبادل الحديث مع العاملين واطلع على معلومات حول عملية الإنتاج.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، قال فاي إن المصنع يعد مؤشرا على توجه السنغال مجددا نحو الإنتاج، وعلى إعادة ربط البلاد بماضيها الصناعي.

وأشار إلى أن المصنع المقام في المنطقة الاقتصادية الخاصة في ديامنيديو يسهم في إعادة وصل السنغال بإرثها الصناعي، كما يدعم في الوقت ذاته أهداف التنمية المستقبلية للبلاد.

وأكد أن شركة "آوجي غلوبال" لا تمثل مجرد استثمار للقطاع الخاص، بل تعكس بشكل ملموس رؤية الحكومة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الاستقرار السياسي في السنغال، والقوى العاملة المؤهلة، والموقع الاستراتيجي عند تقاطع طرق التجارة الأطلسية، توفر مزايا مهمة للمستثمرين.

ولفت فاي إلى أن المصنع الجديد سيوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة، ما سيسهم في توفير مصدر دخل لمئات الأسر.