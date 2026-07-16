اللقاء جرى في قصر "بورسيغ" بعد استقبال رسمي في القصر الرئاسي..

الرئيس الجزائري يلتقي نظيره الألماني في برلين اللقاء جرى في قصر "بورسيغ" بعد استقبال رسمي في القصر الرئاسي..

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة برلين، ضمن زيارته الرسمية إلى ألمانيا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون "أجرى محادثات مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير".

وبثت الرئاسة الجزائرية صورا للقاء الذي جمع الرئيسين بقصر "بورسيغ"، بعد مراسم استقبال رسمي للرئيس تبون من قبل نظيره الألماني في القصر الرئاسي ببرلين.

والأربعاء، بدأ الرئيس الجزائري زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس شتاينماير.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان الأربعاء، إن الزيارة تأتي "تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي".

وأضافت أن الزيارة تستهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين إلى "آفاق أرحب"، فيما يُنتظر أن تشهد الزيارة إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية في عدد من المجالات.

ومن المقرر أن يجري تبون خلال الزيارة محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب لقاء الجالية الجزائرية في ألمانيا.