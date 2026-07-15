تستمر يومين ويُنتظر أن تشهد إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى ألمانيا تستمر يومين ويُنتظر أن تشهد إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر يومين، يُنتظر أن تشهد إعلان شراكة استراتيجية وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية بين البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن تبون وصل إلى العاصمة برلين تلبية لدعوة من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأضافت أن الزيارة "تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين، وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي".

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، أن الزيارة تستهدف توسيع هذه العلاقات إلى "آفاق أرحب".

وذكر البيان، أن الرئيس الجزائري سيجري، خلال الزيارة، محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار فريدريش ميرتس.

وأوضح أن المحادثات ستتمحور حول "تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كما ستتناول "إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع".

ووفق المصدر ذاته، سيلتقي تبون، خلال الزيارة، أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا، "قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم".

كما سيُعقد، على هامش الزيارة، منتدى اقتصادي جزائري ألماني، بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "يُنتظر أن تتوج أشغال المنتدى بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية في مجالات عدة".

وأضافت أن الاتفاقيات تشمل خصوصا المحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة الصيدلانية والصناعة التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.