الكتاب يتناول مسيرة أردوغان والتحولات السياسية والاجتماعية والمؤسسية التي شهدتها تركيا خلال ربع القرن الأخير، وأُرفق برسالة موقعة من الرئيس

الرئيس التركي يهدي قادة الناتو كتاب "سياسات الشجاعة: أردوغان وصعود تركيا" الكتاب يتناول مسيرة أردوغان والتحولات السياسية والاجتماعية والمؤسسية التي شهدتها تركيا خلال ربع القرن الأخير، وأُرفق برسالة موقعة من الرئيس

أنقرة/ أورهان أونور كميجي/ الأناضول

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القادة المشاركين في القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كتاب "سياسات الشجاعة: أردوغان وصعود تركيا"، مرفقا برسالة خاصة موقعة منه، وذلك كهدية شخصية.

وكان الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان أقاما، الثلاثاء، مأدبة عشاء في المجمع الرئاسي على شرف القادة المشاركين في القمة وعقيلاتهم.

وعقب مأدبة العشاء، أهدى أردوغان للقادة النسخة البيوغرافية التي أعدتها مؤسسة رجب طيب أردوغان، مرفقة برسالة خاصة تحمل توقيعه.

ويتناول الكتاب، الذي أُعد باللغة الإنجليزية مراعاة للقارئ الدولي، التاريخ السياسي الحديث لتركيا من خلال المسيرة السياسية للرئيس أردوغان، مستعرضا محطات اتخاذ القرارات الحاسمة، والتحديات التي واجهتها البلاد، والإصلاحات التي أُنجزت، والأهداف بعيدة المدى.

كما يتناول الكتاب رحلة الرئيس أردوغان القيادية والتحول السياسي والاجتماعي والمؤسسي الذي شهدته تركيا خلال ربع القرن الأخير، في إطار مفهوم "سياسات الشجاعة".

**الكتاب تعبير عن الإرث الذي نتركه للأجيال القادمة

وقال الرئيس أردوغان، في الرسالة المرفقة بالكتاب: "إن التاريخ ليس مجرد مجموع اللحظات التي عشناها، بل هو أيضا الحصيلة المشتركة للقرارات التي شكلت تلك اللحظات، والجهود الكبيرة المبذولة، والرؤية التي جرى بناؤها. وهذا العمل لا يعبر فقط عن مسيرة شخصية، بل يجسد أيضا الأحلام التي بنيناها مع شعبنا، والمشاريع التي أنجزناها، والإرث الذي نتركه للأجيال القادمة".

وتعكس هذه العبارات، الواردة في الرسالة، المقاربة الأساسية التي يقوم عليها الكتاب.

ويتجاوز الكتاب حدود السيرة الذاتية السياسية، ليهدف إلى تناول التاريخ التركي الحديث من منظور الشعب والقيادة والمستقبل المشترك.

ومن هذا المنطلق، يشكل الكتاب مرجعا شاملا يعرّف الرأي العام الدولي بالتحولات التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة ضمن سياقها التاريخي والاجتماعي.

**الجمع بين الرصيد الأكاديمي والسرد التاريخي

وتولت الدكتورة حميرا أوكتاي، إدارة المشروع، فيما جرى إعداد الكتاب بإشراف البروفيسور محمد عاكف كيرججي.

وألّف الكتاب كل من البروفيسور كيرججي، والبروفيسورة غولنور أيبت، والبروفيسور بيرول أكغون.

ويجمع العمل بين الرصيد الأكاديمي والسرد التاريخي، مقدما رؤية شاملة لتقييم التحولات التي شهدتها تركيا من مختلف أبعادها.

**إسهام مؤسسي في ذاكرة تركيا

وتواصل مؤسسة رجب طيب أردوغان، أنشطتها بهدف الإسهام في توثيق الذاكرة السياسية والاجتماعية والمؤسسية لتركيا في تاريخها الحديث، ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، ومشاركته مع الرأي العام الدولي.

وفي هذا الإطار، تنفذ المؤسسة مشاريع في مجالات النشر، والبحث، والأرشفة، ومراكز الذاكرة، والمكتبات، والمتاحف.

وتهدف هذه المشاريع إلى جمع الوثائق والذكريات والشهادات والدراسات الأكاديمية المتعلقة بتاريخ تركيا الحديث بصورة منهجية، وتوثيق التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد من مختلف الجوانب.

ويبرز الكتاب "سياسات الشجاعة: أردوغان وصعود تركيا"، بوصفه أحد المشاريع الدولية التي تجسد رؤية المؤسسة في مجالي التوثيق والنشر.