الزيارة الرسمية للرئيس البولندي إلى تركيا، ستستغرق يومين..

الرئيس البولندي يزور تركيا تلبية لدعوة أردوغان الزيارة الرسمية للرئيس البولندي إلى تركيا، ستستغرق يومين..

أنقرة/ الأناضول

يجري الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، غدا الثلاثاء زيارة رسمية إلى تركيا تلبيةً لدعوة تلقاها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بحسب تدوينة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران على منصة "إن سوسيال" التركية.

وأوضح دوران أن الزيارة الرسمية للرئيس البولندي إلى تركيا، ستستغرق يومين.

وأضاف أن المباحثات ستتناول مختلف جوانب العلاقات بين تركيا وبولندا، وسبل تطوير التعاون القائم بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

