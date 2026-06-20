الرئيس الإيراني يستقبل وزير الداخلية الباكستاني في طهران بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتفاهم بين طهران و واشنطن

طهران/ الأناضول



استقبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي تقود بلاده جهود وساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، السبت، أن بزشكيان ونقوي تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتجارة الحدودية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية ومذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين إيران والولايات المتحدة، دون تفاصيل إضافية حول فحوى اللقاء.

وفي سياق متصل، عقد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اجتماعاً منفصلاً مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني.



وبحث الجانبان في اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الأسواق بالمناطق الحدودية المشتركة، ومسألة مكافحة الإرهاب.



وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.